Понедельник, 8 Сентября 2025 20:27

АрмИнфо.Ереванский книжный фестиваль (Yerevan Book Fest - YBF) закрыл свою 8-ю страницу, назвав имена лучших армянских прозаиков, поэтов, драматургов и авторов детской литературы этого года.

Торжественная церемония закрытия самого значимого литературного события Армении состоялась в зале Государственного театра музыкальной комедии им. А. Пароняна 7 сентября.

Помимо церемонии награждения лучших писателей, поэтов и драматургов Армении, вечер сопровождался литературными чтениями произведений современных армянских авторов и танцевальными перформансами. Своим присутствием закрытие фестиваля почтил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниель Даниелян.

Помимо национальной премии, в этот же вечер подвели итоги международного конкурса коротких рассказов имени Уильяма Сарояна, который проводился в сотрудничестве с фондом <Сароян>. В общей сложности были поданы заявки от 108 писателей из 25 стран - Мальты, Молдовы, Армении, Грузии, США, Великобритании, Германия, России, Нигерии и др. Лучшим рассказом была признана работа армянской писательницы Лусине Харатян. Последняя получила в качестве приза - одну из оригинальных графических работ Уильяма Сарояна.

А обладателями национальной премии стали Ани Аракелян - в номинации <Драматургия> (жюри: Анаит Арамуни Кешишян, Нарине Гижларян, Сате Хачатрян, Татев Овакимян), Мгер Аршакян - в номинации <Поэзия> (жюри: Анаит Айрапетян, Арпи Восканян, Асмик Симонян и Нерсес Атабекян), Карине Айрапетян - в номинации <Детско-юношеская литература> (жюри: Еразик Григорян, Рузан Тоноян, Сабет Ованнисян, Вардуи Балоян) и Сона Геворгян - в номинации <Проза> (жюри: Алвард Семирджян, Акменик Никогосян, Ани Овнанян Вануи Баграмян). Все победители удостоились денежного вознаграждения в размере 500 тыс. драмов каждый.

В общей сложности на участие в национальном конкурсе было подано 361 заявка, из коих соответствовали критериями 212. При этом подавляющее большинство - 88 - в номинации <Поэзия>, 86 - <Проза>, 26 - <Детско­юношеская литература> и 12 - <Драматургия>.

Отметим, что в Ереванском международном книжном фестивале приняли участие известные писатели, литературные критики и издатели из Армении, Великобритании, Италии, Латвии, Грузии, России, Чехии, Греции, Нидерландов, Ирана, США. В книжной ярмарке, прошедшей на площади Республики, книголюбы могли приобрести книги по специальным скидкам у более чем 50 издательств, музеев, библиотек, культурно-образовательных учреждений.

Примечательно, что в этом году Yerevan Book Fest расширит свою географию, охватив Ширакскую и Сюникскую области. В частности, 28 сентября фестиваль пройдет в Гюмри и 4 октября - в Капане.

Напомним, что мероприятие впервые состоялось в 2017 году по инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Главным спонсором выступила мэрия Еревана. Фестиваль проводится Музеем литературы и искусства имени Егише Чаренца и образовательно-культурной общественной организацией <Книжный фестиваль> при поддержке проекта <Версополис> Creative Europe.