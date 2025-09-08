Понедельник, 8 Сентября 2025 18:18

АрмИнфо. С 5 по 7 сентября в ереванском выставочном центре «Меридиан» в пятый раз прошла крупнейшая в регионе выставка недвижимости и строительства «Toon Expo 2025». В выставке приняли участие около 150 компаний из различных секторов экономики, включая строительство, недвижимость, банковское дело, архитектуру и дизайн, а также солнечную энергетику.

В павильоне Ардшинбанка посетители выставки смогли ознакомиться с услугами и тарифами банка по ипотечному кредитованию, ремонту, а также целевыми проектами по приобретению недвижимости в Республике Армения, в частности, с проектами, реализуемыми совместно банком и строительными компаниями. Следует отметить, что предложения действуют на всей территории Республики Армения как для резидентов, так и для нерезидентов Республики Армения.

Участие банка в выставке «Toon Expo 2025» стало, прежде всего, возможностью прямого общения с людьми и понимания их потребностей. Банк предложил широкий спектр кредитных услуг и лучшие условия на рынке, а также возможность получить кредит без посещения банка. Более того, в выставочном павильоне Ардшинбанка можно было подать заявку на кредит прямо на месте, обсудив индивидуальные решения с сотрудниками банка.

«Ардшинбанк участвует в выставке «Toon Expo 2025» уже во второй раз. Это решение, прежде всего, обусловлено нашей клиентоориентированной политикой: быть ближе к клиентам и сделать обслуживание максимально удобным. Наши специалисты находились здесь в течение 3 дней, консультировали и принимали заявки. Также хочу подчеркнуть, что в рамках сотрудничества с каждым застройщиком банком разработаны специальные условия, номинальная процентная ставка по которым является самой выгодной на рынке и составляет 11,7%», — отметила Арпине Наапетян, заместитель руководителя отдела сетевых продаж по направлению прямых продаж.

Напомним, что в настоящее время Ардшинбанк проводит лотерею «Как стать миллионером», которая продлится до 19 декабря. По ее условиям, клиенты, оформившие в банке ипотечный кредит или упрощенный кредит на ремонт с 1 сентября по 1 декабря этого года, получат возможность выиграть 5, 3 или 1 миллион драмов. Призовой фонд составляет 35 миллионов драмов, которые будут распределены между 21 победителем.

Подробнее с условиями лотереи «Как стать миллионером» можно ознакомиться здесь, а с полными условиями ипотечных кредитов и упрощенных кредитов на ремонт можно ознакомиться по ссылке. В случае возникновения вопросов вы также можете обратиться в любой филиал банка или позвонить по телефону +374 12 22 22 22.

По состоянию на 30 июня 2025 года число клиентов Ардшинбанка составило порядка 570 000, их обслуживают более 2300 сотрудников в 72 филиалах, действующих по всей территории Республики Армения. Помимо филиального обслуживания, банк предлагает всем категориям клиентов полный пакет гибких и надежных дистанционных услуг, адаптированных к их потребностям.