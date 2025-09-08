Понедельник, 8 Сентября 2025 17:49

АрмИнфо. В городе Армавир произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса марки "Паз", 9 человек пострадали, в том числе и трое несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе Спасательной службы МВД Армении, ДТП произошло 14:36 часов по местному времени.

"По предварительным данным, столкнулись автобус марки "Паз" и автомобиль марки "Лексус". 9 граждан пострадали ", - сообщили в ведомстве.

Меж тем, согласно СМИ, среди 9 пострадавших граждан, в том числе и трое несовершеннолетних. Все они были госпитализированы в Медцентр города Армавир.