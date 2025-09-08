Понедельник, 8 Сентября 2025 17:19

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и представители Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору в ходе переговоров в Баку отметили историческую значимость обсуждений и подписанных документов, состоявшихся 8 августа текущего года в Вашингтоне при участии президентов Азербайджана и США, а также премьер-министра Армении.

Как сообщили АПА в МИД, было подчёркнуто, что эти договорённости способствуют региональному миру и прогрессу, а также открывают широкие перспективы для развития азербайджано-американских отношений. В этом контексте было обращено внимание на важность проекта, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основным Азербайджана и Нахиджеваном.

Была предоставлена информация о многолетних усилиях Азербайджана "по восстановлению и активизации Среднего коридора, подчёркнуто, что эти усилия реализуются через конкретные проекты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт и Алятская свободная экономическая зона".

С удовлетворением было отмечено наличие стратегических связей Азербайджана с партнёрскими государствами по восточному побережью Каспийского моря, включая дружественные страны Центральной Азии.

Во время встречи было также подчеркнуто, что Азербайджан на протяжении многих лет играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, отмечено, что на сегодняшний день число стран, получающих природный газ из Азербайджана, достигло 14.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.