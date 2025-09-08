Понедельник, 8 Сентября 2025 17:17

АрмИнфо. В Армавире 12 человек попали в больницу с диагнозом "пищевое отравление". Об этом сообщает пресс- служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов

В сообщении органа, поступившем в АрмИнфо, отмечается, что изначально из медцентра города Армавир в региональный филиал ГНКО "Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний" поступила информация о госпитализации двух граждан с признаками отравления.

"Благодаря предпринятым региональным органом срочным мероприятиям выяснилось, что самочувствие двух человек ухудшилось после употребления грибного супа в пункте общественного питания "Армавир Гарден" в городе Армавир. Позже выяснилось, что за медицинской помощью обратились еще 10 граждан, которые в том же заведении общественного питания "Армавир Гарден" кушали куриные крылышки, куриный салат и пиццу с курицей", - добавили в Инспекционном органе.

Согласно источнику, в связи с произошедшим инспекционным органом приняты срочные меры по отбору проб из имеющихся на объекте пищевых продуктов и их представлению на лабораторную экспертизу.