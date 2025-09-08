Понедельник, 8 Сентября 2025 17:12

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 Здание Министерства внутренних дел (одностороннее отключение), Комитет «Арцах» и абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 27–29а, 40–40/2, 42–44 на ул. Мамиконянц, школа №14; жилые дома 11–13, 19–21 на ул. Тиграняна; жилые дома 10–14, 51–51/18, 55, 60–64 на пр. Комитаса, школа №54; частные дома 29–40 на ул. Аргутяна; жилые дома 12–60 на ул. Грибоедова,

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 частные дома по улицам №2, 7, 8, 9 в Неркин Чарбах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома №4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на ул. Фрунзе, жилой дом №24 на ул. Гарагина Нждеха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-17:00 жилые дома №29, 31/36 по улице Г. Нждеха, жилые дома №36а и №36/3 по проспекту Аршакуньяц, частные дома на улице Г. Нждеха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 жилые дома №1, 1Б на ул. Арцах, смежные частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 Нор Норк - 8-й массив: частично ул. Минская, детский сад «Ани», детский сад №118, школа №186, ООО «Калантар» и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Араратской области:

10:00-11:30 частично село Востан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00-12:00 частично улицы 1-4 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10։00 -13։00 частично улицы Грибоедова, Салакит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

10։00 -14։30 и 12։30 -14։30 частично улица Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:30-14:00 частично улицы 23-го Августа и Орбели в городе Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзор ской области:

10։30-12։30 частично село Вернашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30- 13։30 частично село Артаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 -13։00 частично село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкск ой области :

11:00-14:00 Город Цахкадзор - Радиотелевизионный центр Республики Армения (РТРЦ РА), Базовые станции мобильных операторов компаний «Вива-МТС» и «Юком» прилегающие дома к «Виардо», Пансионаты «Цахкаховит» и «Нарек», санаторный комплекс «Техенис», ООО «Капитал Билд», ООО «Европа Хаус», ООО «Дэджи Тейн»,

11:00-17:00 абоненты (не являющиеся жильцами) города Егвард частично, Сельскохозяйственный коллектив «Бабенц», Собственники: «Айк Мкртчян», «Л. Саакян», «Н. Мхитарян», «Карапет Геворгян», ООО «Лусин», Предприятие «Наири», частные предприниматели «Г. Мартиросян» и «Симонян», ООО «Охуд», ООО «Рафшин», ООО «Симонян и партнёры», ООО «HKG», ООО «Инкомсервис», ООО «Модус Гранум», ООО «Фуд Фэктори», ООО «Гарденя Лебниз Фарм», ООО «Ашхатанк», ООО «Семур энд Ко», ОАО «Наиришин», Егвардская фабрика спортивной обуви, Комбикормовый завод, Воинская часть, села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, Джраберские рудники и прилегающие абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами), «Детский дом «Затик» и прилегающие абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами), частично село Дзорахбюр, абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами) проспекта Арая, частично села Гарни и Воджаберд, села Ацаван и Гегадир полностью,

в Гегаркуникской области :

09։30-11։00 село Карчахпюр: улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 13-я, 15-я, 19-я и 19/1,

в Тавушск ой области :

10:30-12:00 улицы Васильева и Камо в город Дилиджан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

Лорийск ой области :

11:00-17:00 села Шнох и Техут:

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.