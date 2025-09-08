Понедельник, 8 Сентября 2025 16:22

АрмИнфо. В ходе рабочего визита в Словацкую Республику секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с государственным секретарем Министерства обороны Словакии Игорем Мелихером.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Игорь Мелихер поздравил секретаря Совета безопасности с парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, отметив, что мир окажет положительное влияние как на регион, так и на страны за его пределами.

Григорян представил подробности достигнутых в Вашингтоне договоренностей, предоставляемые экономические возможности и усилия Армении по достижению прочного мира в регионе.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Арменией и Словакией, подчеркнув готовность эффективно использовать значительный потенциал для развития сотрудничества между двумя странами. Мелихер выразил поддержку Словакии в вопросе углубления партнёрства Армения-ЕС.