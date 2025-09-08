Понедельник, 8 Сентября 2025 15:47

АрмИнфо. В ближайшие дни в Армении состоится встреча спрецпредставителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем. Об этом 8 сентября в беседе с журналистами сообщил армянский спецпредставитель, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

"Встреча состоится в ближайшие дни в Армении. Дополнительная информация о дате и месте будет сообщена тогда, когда придет время", - сказал Рубинян.

По его словам, на повестке встречи будет весь спектр вопросов армяно-турецкой нормализации.

На уточнение может ли парафированный между Арменией и Азербайджаном договор послужить стимулом для фиксирования позитивной динамики в процессе армяно- турецкой нормализации, Рубинян сказал, что декларация, подписанная в Вашингтоне очень важна и она, однозначно, положительно скажется как на региональные так и внерегиональные процессы.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос об открытии армяно-турецкой границы, парламентарий заметил, что весь этот процесс об открытии границы.

"Весь процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией об открытии закрытой границы и установлении дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой. И, естественно, все обсуждения об этом", - сказал он.

Рубинян также признал, что до сих пор не реализована договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, но добавил, что это происходит не по вине Армении. С его слов, нет никаких причин для промедления в этом вопросе.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. Стороны назначили специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян, которые уже провели несколько раундов переговоров, но каких-то прорывных решений пока достичь им не удалось.