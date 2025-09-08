Понедельник, 8 Сентября 2025 15:12

АрмИнфо. 5 сентября 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с заместителем президента Японского банка международного сотрудничества Кадзухико Амакава.

Поблагодарив Президента Туркменистана за предоставленное время для встречи, гость отметил достижения Туркменистана в экономической сфере, а также большую заинтересованность деловых кругов Японии в работе на перспективном туркменском рынке.

В ходе встречи подчёркивалось, что деловые связи между Туркменистаном и Японией всегда основывались на взаимном уважении и равноправии. Регулярные визиты на высшем уровне придают импульс развитию этих отношений, наполняя их новым смыслом и содержанием.

Как отмечалось, в Туркменистане особое внимание уделяется развитию макроэкономической политики, совершенствованию финансовых рынков и расширению инвестиционных возможностей.

Отметив, что Туркменистан, обладающий богатыми залежами природных ресурсов, нацелен на развитие этого направления путём диверсификации, Глава государства подчеркнул большой вклад японских компаний в область эффективного использования экономического потенциала нашей страны.

Кадзухико Амакава, в свою очередь отметил, что в результате программ экономического развития и реформ в промышленной сфере в Туркменистане создаются благоприятные условия для ведения бизнеса, подчеркнув приверженность возглавляемого им Банка активизации сотрудничества с нашей страной по новым направлениям.

Говоря о больших планах Туркменистана по добыче и переработке природного газа, Президент Сердар Бердымухамедов выразил готовность нашей страны рассмотреть конкретные предложения японской стороны для дальнейшего взаимодействия в новых областях.

В завершение встречи Президент Туркменистана выразил уверенность в том, что налаженное между Туркменистаном и Японским банком международного сотрудничества парт­нёрство будет эффективно развиваться на взаимовыгодной основе, пожелав Кадзухико Амакаве всего наилучшего.