Понедельник, 8 Сентября 2025 14:24

АрмИнфо. Подписанное в США мирное соглашение Еревана и Баку было достигнуто на основе ранее заключенных трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении в 2020-2022 годах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Российский министр, касаясь российских приоритетов на Южном Кавказе, отметил, что главными приоритетами работы Российской Федерации в этом регионе являются мир и сотрудничество, они никогда не менялись. "Они остаются неизменными. Именно Российская Федерация в лице ее президента Владимира Путина сыграла решающую роль в прекращении кровопролития", - сказала Лавров, выразив убеждение, что всё это могло закончиться раньше, но не все стороны готовы были пойти на это.

Затем, напомнив о трехсторонних договоренностях, достигнутых между Арменией, Азербайджаном и РФ с 9 ноября 2020 года по 2022 года, Лавров, заметил, что стороны решили закрепить документ, созданный при российском посредничестве в США.

"Мы видим, что договоренность о заключении мирного договора, выросла из соглашений, достигнутых в 2020-2022 годах между президентами России, Армении и Азербайджана. Ее заключить решили на территории Соединенных Штатов", - отметил Лавров, добавив, что заключение договоренности между Баку и Ереваном в США является суверенным правом обеих стран.

При этом глава МИД РФ считает, что нужно посмотреть как она работает. "Потому, что те восторженные возгласы после соглашения Азербайджана и Армении в Вашингтоне сменились скептическими оценками после публикации документа. Как выясняется, там далеко не все согласовано", - заметил Лавров, добавив, чтобы главное, чтобы всё вышеуказанное не оказалась пустышкой, обернутой в красивую обертку.

Российский министр также поддержал нормализацию отношений между Арменией и Турцией, а также Арменией и Пакистаном, и вновь высказался за необходимость продолжения деятельности региональной платформы "3+3", выразив убеждение, что пришло время организовать новую встречу в этом формате.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.