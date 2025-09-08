Понедельник, 8 Сентября 2025 14:09

АрмИнфо. Team Telecom Armenia продолжает расширять сеть своих центров продаж и обслуживания в Армении с целью обеспечить для клиентов более доступное и удобное обслуживание. Как сообщает пресс-служба компании, свои двери в торговом центре Мегамолл (проспект Гая, 16) открыл новый центр продаж и обслуживания Team, который будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Посетители нового центра имеют возможность получить полный пакет услуг Team в одном месте: мобильную и фиксированную связь, интернет и ТВ- решения, а также ознакомиться с широким ассортиментом новейшего оборудования и аксессуаров. Согласно источнику, обслуживающая команда готова оперативно и с индивидуальным подходом помочь каждому клиенту в выборе услуг и оборудования, в соответствии с его потребностями. Коммерческий директор Team Telecom Armenia Карен Шабоян отметил, что с открытием нового центра расширяется не только карта обслуживания компании, но и возможности для общения с клиентами, оперативного реагирования на их потребности и вопросы. <Клиентооориентированный подход лежит в основе нашей работы, вместе с Team мы продолжительно повышаем качество оказываемых нашим клиентам услуг, предлагая более надежную связь, инновационные решения и высококачественное обслуживание>, - сказал он. С открытием этого центра количество центров продаж и обслуживания Team в Армении достигло 79. С их адресами и часами работы можно познакомиться, перейдя по ссылке (Վաճառքի և սպասարկման կենտրոններ | Team)

Отметим, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране. Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100- летнюю историю предоставления услуг в этой сфере. Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.