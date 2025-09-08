Понедельник, 8 Сентября 2025 13:58

АрмИнфо. ОАО по адресу Налбандяна, 28 в Ереване (на территории знаменитого здания Главпочтамта, расположенного на Площади Республики) и занимаемый им земельный участок вернут в перечень объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажи.

Напомним, что в августе 2023 года армянский кабмин принял решение, согласно которому в здании площадью 7809,9 кв. м. и на земельном участке площадью 0,262 га, расположенном по адресу улица Налбандяна 28 в Ереване, будет создано открытое акционерное общество <Репаблик плаза>. Отмечалось, что планируется реализация пилотной программы, первым этапом которой станет создание открытого акционерного общества . На следующих этапах планируется включение вновь созданного общества в программу приватизации и реализация процесса приватизации через фондовую биржу. При этом параллельно с работой по включению общества в программу приватизации должны проводиться и другие работы, связанные с повышением привлекательности объекта. Речь идёт о разработке предварительной инвестиционной (бизнес) программы, градостроительных, коммуникационных (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) ограничениях, а также о решении вопросов, связанных с созданием или улучшением инфраструктуры. <Это новый инструментарий, мы создаем компанию со 100-процентным государственным участием. Здание представляет собой исключительную ценность, однако состояние внутри здания, мягко говоря, не очень хорошее. Необходимо проделать много работы, что будет сделано посредством частного сектора. Стоимость - примерно 17 млрд. драмов>, - заявил тогдашний министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян. Рыночная стоимость недвижимого имущества составляет 16 913 200,0 тыс. драмов, что составляет основу уставного капитала вновь созданного общества. В марте с.г. стало известно, Комитет по управлению госимуществом разработал новый план по управлению зданием. Если ранее здание планировали продать через биржевые торги, чтобы акции управляющей компании могли купить все желающие, то теперь комитет изменил подход: вместо аукциона проведут конкурс на международного консультанта, который предложит оптимальные варианты управления объектом.

Как заявил 8 сентября с трибуны парламента председатель Комитета по управлению государственным имуществом министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения Арнак Аветисян, представляя законопроект <О внесении изменений и дополнений в закон <О программе приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы>, инициатива исходит из Стратегии управления государственным имуществом. В результате приватизации компании станет возможным реализовать определенные меры по улучшению имущества и повышению эффективности его управления.

<Поскольку здание имеет большую историческую, культурную и архитектурную ценность, мы не осуществляем его приватизацию в обычном порядке. Сейчас мы проводим конкурс, чтобы выбрать, желательно, консалтинговую организацию с большой международной репутацией и опытом, которая проведет анализ наилучшего использования объекта недвижимости, инвестиционного потенциала и возможных программ, которые можно реализовать с инвестированием этого объекта>, - сказал Арнак Аветисян.

Отметим, что ранее в здании располагались Министерство связи и транспорта РА, Министерство высокотехнологичной промышленности, а также ряд других ведомств.