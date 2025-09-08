Понедельник, 8 Сентября 2025 13:11

АрмИнфо. Ара Абрамян переизбран на пост президента Союза армян России. Об этом сообщается в телеграм-канале САР.

"В Государственном Кремлевском Дворце состоялся Восьмой съезд САР. Ара Абрамян переизбран на пост президента Союза армян России. Делегаты из всех регионов России избрали также Совет и Правление САР", - говорится в сообщении САР.