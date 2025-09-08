Понедельник, 8 Сентября 2025 12:46

АрмИнфо. В рамках визита в Иран министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян обсудила с министром культуры и исламской ориентации ИРИ Аббасом Салехи потенциал сотрудничества двух стран в культурной сфере.

Как сообщили в пресс-службе МОНКС Армении, в частности, стороны рассмотрели возможности проведения в обеих странах Дней культуры, а также продолжения сотрудничества, налаженного между кинофестивалями "Золотой абрикос" и "Фаджр". В связи с этим стороны коснулись показа в Иране фильма известного кинорежиссера Сергея Параджанова.

Армянская сторона предложила расширить совместные программы, включая совместное производство фильмов и осуществление их переводов. Андреасян в связи с этим представила законодательные изменения в сфере кино в Армении, в частности, возможность частичного возврата инвестиций в размере до 40% в случае совместного кинопроизводства, что может обеспечить возможность для развития взаимного сотрудничества.

Глава МОНКС и министр культуры Ирана также подчеркнули важность сотрудничества в области письменного наследия и литературы, в связи с чем, стороны отметили эффективное сотрудничество между Матенадараном и Центром изучения письменного наследия ИРИ.

Особое внимание было уделено взаимному распространению литературы. В этом ключе Андреасян сообщила, что в Национальной библиотеке Армении представлена коллекция образцов иранской литературы, кроме того, в Армении осуществляются переводы иранских классических и современных произведений.

В ходе встречи Андреасян также подчеркнула важность концерта по случаю 100-летию Национального Филармонического Оркестра Армении, который состоялся 6 сентября на территории иранского комплекса Персеполис. Отмечалось, что он стал символическим событием культурной дружбы между Арменией и Ираном.

В завершение встречи Жанна Андреасян пригласила Аббаса Салехи в Армению для продолжения конструктивного диалога и содействия культурному сотрудничеству между странами.