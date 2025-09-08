Понедельник, 8 Сентября 2025 11:31

АрмИнфо. Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Сейед Реза Амири на встрече с министром образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанной Андреасян, находящейся с официальным визитом в ИРИ, высоко оценил шаги, предпринимаемые для укрепления культурных связей между Арменией и Ираном.

Как сообщает пресс-служба МОНКС Армении, Сейед Реза Амири особо отметил концерт, посвященный 100-летию Национального Филармонического Оркестра Армении в Персеполисе, как событие особого исторического значения, получившее широкий резонанс среди иранской общественности.

Он добавил, что концерт транслировался в прямом эфире по Общественному телевидению Ирана и собрал тысячи зрителей. "Этот концерт может стать важным началом для восстановления и развития культурных связей. Наши археологи также отметили, что столь масштабные мероприятия редко проводятся в комплексе Персеполиса, поэтому этот шаг был важным и уникальным, наглядно демонстрирующим исторические и культурные связи двух народов", - подчеркнул Сейед Реза Амири.

Андреасян в свою очередь указала на дружественные и исторические связи, сложившиеся между двумя странами, подчеркнув большой потенциал для развития отношений.

Она также высоко оценила недавний визит президента Ирана в Армению, который, по словам министра, еще больше обогатил повестку стратегического партнерства двух стран новыми аспектами.

"Я рада, что одним из важных компонентов этого сотрудничества является культура, в направлении которой уже подписан ряд совместных документов. Состоявшийся концерт - яркий пример активного межкультурного взаимодействия. Меня очень впечатлили исключительные историко-культурные ценности как Шираза, так и комплекса Персеполис, где присутствие армянской общины также очевидно. Подобные мероприятия способствуют популяризации памятников, сохраняя при этом необходимую осторожность и правила безопасности", - сказала Андреасян, выразив благодарность за оказанное содействие в организации концерта.

В ходе встречи стороны также затронули важную роль армянской общины Ирана, особо отметив эффективную работу посольства Армении в Исламской Республике Иран. Стороны высоко оценили перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в области музеев, серебряного дела, ремесел, а также реставрации и сохранения памятников, подчеркнув необходимость программ обмена опытом в этих областях.

Обсуждался вопрос подачи совместных заявок на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в этом ключе был затронут вопрос о Списке наследия. Коснувшись развития сотрудничества в области ремесел Андреасян предложила организовать совместную выставку Музея народных ремесел имени Ованеса Шарамбеяна и Музея Исламской Республики Иран. Она также пригласила иранскую сторону принять участие в ежегодном "Международном фестивале ремесел", организуемом МОНКС РА, подчеркнув при этом важность участия армянских мастеров в аналогичных фестивалях, проводимых в Иране. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма. Андреасян подчеркнула важную роль музейных экспозиций в развитии туризма и предложила в ходе запланированных в Ереване выставок особо подчеркнуть историческое присутствие Армении в Иране.

Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана отметил, что Армения является одним из приоритетных направлений для иранского туризма.

Андреасян пригласила своего иранского коллегу принять участие в международной конференции "Культурный перекресток", которая состоится в Ереване 26-28 ноября и будет посвящена 20-летию принятия Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.

В ходе встречи были также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, намечены направления сотрудничества, выражена двусторонняя готовность к активным действиям по укреплению связей и реализации новых инициатив.