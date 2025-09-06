Суббота, 6 Сентября 2025 15:00

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян с 7 по 10 сентября будет находиться в Австрии и в Словакии.

Как сообщает пресс-служба Совбеза, у Григоряна в Вене и Братиславе состоятся рабочие встречи. Каких-либо других деталей в ведомстве не сообщили.