АрмИнфо. Член молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" Андраник Чемичян, арестованный в рамках дела "о терроризме", был сегодня освобожден из зала суда. Об этом на своей странице в Фейсбук написал оппозиционный депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян.

По словам депутата, в качестве меры пресечения к нему был применен домашний арест. "Это, конечно, не полная, но все же маленькая победа. Спасибо адвокату Андраника Чамичяна Рубену Меликяну и вообще всем, кто в эти дни приложил огромные усилия для освобождения наших незаконно удерживаемых друзей", - написал Даниелян.

В свою очередь адвокат Вараздат Арутюнян коснулся дела бывшего депутата парламента Рубена Акопяна. Он напомнил, что судебное заседание по его делу состоялось 27 августа, в ходе которого суд также отменил меру пресечения в виде ареста, после чего Акопян был освобожден в зале заседаний.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн". Позже в пресс­службе Следственного комитета Армении сообщили, что в рамках дела о подготовке "террористического акта" были задержаны 7 человек, в том числе и член молодежного крыла партии Андраник Чамичян. Все задержанные, кроме Чемичяна, через 48 часов были отпущены на свободу. Дашнакцаканы выразили убеждение, что задержания их соратников - очередной политический заказ. 70-летний общественный и политический деятель Рубен Акопян же обвинялся в совершении преступления, подразумевающего "публичные призывы, направленные на захват власти"