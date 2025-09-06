Суббота, 6 Сентября 2025 12:40

АрмИнфо. Самолёт премьер-министра Республики Армения 30 августа текущего года вылетел за рубеж через воздушное пространство Азербайджана и вернулся в Армению в ночь на 6 сентября. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук спикер главы правительства Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, после достижения договорённостей о мире в Вашингтоне 8 августа с.г., соответствующие структуры Армении обратились к Азербайджану с просьбой о предоставлении воздушного коридора для самолёта премьер-министра РА и получили положительный ответ.

<Мы рассматриваем этот факт как практический шаг в направлении разблокировки коммуникаций в регионе, продвижения повестки мира и формирования атмосферы взаимного доверия>, - подчеркнула спикер премьера.

Вместе с тем Багдарсарян напомнила, что азербайджанские самолёты уже длительное время используют воздушное пространство Армении для обеспечения сообщения между Азербайджаном и Нахиджеваном.