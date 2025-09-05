Пятница, 5 Сентября 2025 20:40

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече с генеральным директором по международным отношениям и стратегии Министерства вооруженных сил Франции Алисой Руффо в Париже обсудил ситуацию региональной и внерегиональной безопасности.

Как сообщил секретарь Совбеза Армении на своей странице в Фейсбук, в этом контексте он подчеркнул важность императивов установления мира и стабильности.

В ходе встречи стороны также обсудили армяно-французские отношения в области безопасности.