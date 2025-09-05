Пятница, 5 Сентября 2025 19:45

АрмИнфо.Под руководством вице­премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева сегодня, 5 сентября состоялись взаимные визиты делегаций стран на территории двух Республик с целью обсуждения ряда вопросов.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Армении, в частности, в соответствии с достигнутыми 8 августа в Вашингтоне договорённостями, стороны рассмотрели вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур. Кроме того, обсуждались сроки реализации этих работ с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций. Согласно источнику, руководители делегаций также обменялись мнениями по организации следующей встречи Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и Государственной Комиссии по делимитации государственной границы между двумя республиками.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Согласно одному из пунктов декларации, стороны ведут добросовестные переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с положениями, согласованными комиссиями, с целью заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между ними.