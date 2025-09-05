Пятница, 5 Сентября 2025 19:25

АрмИнфо. Площадь Республики Армении наполнилась литератруным духом - в городе в 8 раз стартовал Ереванский книжный фестиваль Yerevan Book Fest (YBF).

Традиционная ярмарка с участием армянских, российских и иранских издательств раскинулась на республиканской площади, в некотором смысле замкнув ее, тем самым, не давая шанса обывателям

проигнорировать литературный праздник, а может и вовсе стать частью этого стихийного течения.

Открытие фестиваля почтили своим присутствием представители Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Еревана.

В общей сложности в мероприятии принимают участие более 200 писателей, 50 издательств и литературных критиков, в том числе из других стран. Примечательно, что в этом году, по инициативе профильного ведомства, Фестиваль расширил географию, охватив и области Армении. В частности, на этот раз в литературном празднике примут участие и книголюбы из Сюникской и Ширакской областей.

Программа YBF довольно насыщена - помимо традиционных презентаций книг, встреч и дискуссий с писателями, состоится питчинг, который откроет возможности для содействия начинающим авторам. Кроме этого, пройдут В2В встречи для армянских и иностранных издательств, в ходе в которых последние обязуются перевести и издать на языке своей страны книгу понравившегося им армянского писателя. В частности, стоит отметить, что на фестиваль приглашены издательства из Италии, Греции, Латвии, Грузии и других стран.

По традиции в заключительный день фестиваля пройдет церемония награждения литературного конкурса в номинациях "Проза", "Поэзия", "Драматургия", "Детско-юношеская литература", а также международного конкурса коротких рассказов имени великого армяно-американского писателя Уильяма Сарояна, инициированного Фондом <Сароян>.

В общей сложности будет проведено свыше 50 мероприятий. Полностью с программой фестиваля можно познакомиться на сайте: https://www.evnbookfest.com/ru .

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Еревана. В прошлом году мероприятие посетило свыше 30 тыс. человек, в том числе из соседних стран