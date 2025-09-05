Пятница, 5 Сентября 2025 18:09

АрмИнфо. Америабанк запустил механизм поэтапного ипотечного кредитования. Об этом в беседе с журналистами на специализированной выставке TOON EXPO сообщила руководитель продуктовой команды по ипотечному кредитованию Америабанка Лиана Агаян.

Она пояснила, что подобный механизм позволяет получить ипотечный кредит не единовременно, а по частям, в соответствии с этапами строительства или покупки недвижимости. Это, по словам Агаян, снизит финансовую нагрузку, позволит следить за ходом строительства и снизить финансовые риски не только для покупателей, но и для застройщиков.

Вместе с тем эксперт отметила интересную тенденцию - с отменой механизма возврата подоходного налога (это касается Еревана, а в областях он еще действует - Ред.) сделки на первичном рынке недвижимости упали, тогда как на вторичном рынке наблюдается рост. В том числе в контексте ремонта, застройки, программ госсубсидирования. В ответ на вопрос корр. АрмИнфо, представитель Банка сообщила, что активность наблюдается в прилегающих к Еревану и дальних областях. Интерес наблюдается по ее словам, и к коммерческой недвижимости, но в основном, речь все же идет о жилищных объектах.

"В общей сложности эти изменения оцениваем положительно, учитывая, что создается тенденция для стабильного роста на рынке недвижимости",

- подчеркнула она.

Отметим, что Америабанк сохраняет лидирующие позиции в банковской системе Армении по объему ипотечного портфеля. В частности, по состоянию на 30 июня 2025г доля Америабанка на банковском рынке ипотечного кредитования составила 22,6%. За год ипотечный портфель Банка увеличился на 39% (или на 101 млрд драмов), достигнув к 1 июля 2025 года 360.3 млрд драмов ($937.1 млн).

