Пятница, 5 Сентября 2025 18:06

АрмИнфо. Америабанк, являясь лидером на рынке ипотечного кредитования Армении, второй год подряд принимает участие в специализированной выставке TOON EXPO, представляя широкий спектр ипотечных кредитов, как для покупки недвижимости, так и ее ремонта и строительства.

Как рассказал на полях открытия Toon Expo в беседе с журналистами руководитель Америабанка по линии долгосрочных банковских услуг Ваграм Геворгян, в течение трех дней выставки Банк выступает со специальным предложением - предлагая оформить в своем павильоне ипотечный кредит по номинальной ставке 12% (фактическая ставка - 12,67%).

"Здесь мы выступаем с предложениями не только для желающих приобрести недвижимость в Армении, но и вместе с нашими коллегами - всеми игроками рынка - вносим свой вклад в устойчивое развитие отрасли. С годами TOON EXPO стала для рынка недвижимости важной площадкой. Подобные мероприятия создают эффективную среду для тесного сотрудничества, обмена опытом, и создания новых возможностей для развития рынка", - подчеркнул он.

Геворгян также рассказал, что Америабанк является единственной финансовой организацией, принимающей участие в TOON EXPO в Москве. Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо он отметил, что по итогам визита удалось наладить сотрудничество с московскими агентствами недвижимости и представить соотечественникам возможности приобретения недвижимости в Армении.

В павильоне Америабанка был представлен также инвестиционный кредит для приобретения недвижимости за рубежом. Руководитель соответствующего отдела Америабанка Марианна Ованнисян рассказала, что в течение 3 дней выставки Банк предоставляет исключительную возможность приобрести дом за границей на выгодных условиях, что в дальнейшем обеспечит рост капитала или пассивный доход. "Это исключительный продукт, поскольку мы кредитуем в трех валютах - евро, долларах и драмах", - заметила Ованнисян.

В частности, она пояснила, что в случае драмового кредита ставка составит 13,5% вместо 14% (фактическая ставка - 15,03-18,43%), долларового - 10% вместо 10,5% (фактическая ставка - 11,12-16,13%) и еврового - 8% вместо 8,5% (фактическая ставка - 8,92-13,41%). Согласно информации Банка, размер кредита колеблется в пределах от 3 млн до 150 млн драмов или эквивалент в инвалюте, а максимальный срок погашения предусмотрен в 240 месяцев. Отвечая на вопрос корр. АрмИнфо, Ованнисян отметила, что Америабанк имеет возможность кредитовать покупку недвижимости практически во всех странах мира, без условия предоплаты. "Причем, наиболее востребованной для наших граждан является недвижимость в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах", - добавила она.

Было отмечено, что Америабанк сохраняет лидирующие позиции в банковской системе Армении по объему ипотечного портфеля. В частности, по состоянию на 30 июня 2025г доля Америабанка на банковском рынке ипотечного кредитования составила 22,6%. За год ипотечный портфель Банка увеличился на 39% (или на 101 млрд драмов), достигнув к 1 июля 2025 года 360.3 млрд драмов ($937.1 млн).

Отметим, что Америабанк - ведущая финансово-технологическая организация и один из ключевых игроков экономики Армении. Следуя стратегии цифровой трансформации, банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные продукты, сервисы и инновационные платформы, направленные на удовлетворение как финансовых, так и нефинансовых потребностей людей. Будучи активно развивающейся финтех-средой, Америабанк предлагает комплексные решения для повышения качества жизни.