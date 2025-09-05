Пятница, 5 Сентября 2025 18:03

АрмИнфо. Правящая фракция <Гражданский договор> Национального Собрания приняла решение выдвинуть Рипсиме Унанян на должность председателя постоянной комиссии НС по вопросам здравоохранения. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции Айк Конджорян.

Экс-министр здравоохранения, бывший глава постоянной комиссии НС Армении по вопросам здравоохранения от правящей фракции "Гражданский договор" Арсен Торосян 20 августа сложил с себя депутатский мандат и 27 августа был назначен министром труда и социальных вопросов.

Также было принято решение выдвинуть Давида Даниеляна на должность заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Согласно информации законодательного органа, заседание совета НС сегодня обсудило и утвердило проекты повесток дня десятой сессии НС восьмого созыва и созываемых 8 сентября очередных заседаний. Утвержден порядок обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний. В повестку дня очередных заседаний включено 42 вопроса.

Обсужден вопрос о назначении члена Конкурсного совета, сформированного для отбора кандидата на должность члена Комиссии по предотвращению коррупции. Фракция <Гражданский договор> выдвинула кандидатуру Арусяк Джулакян. Фракции <Армения> и <Честь имею> кандидатов не выдвинули. Арусяк Джулакян назначена членом Конкурсного совета.