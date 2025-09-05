Пятница, 5 Сентября 2025 18:00

АрмИнфо. В ходе визита во Францию секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился с главой французской Службы внешней разведки Николя Лернером.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Иных деталей со встречи не приводится.