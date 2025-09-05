Пятница, 5 Сентября 2025 17:49

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11:00-17:00 жилой дом №3 на ул. Байрона, жилые дома №6-12 на ул. Хоренаци, жилой дом №6 на ул. Маштоца, жилой дом №6 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома №3, 5, 7, 9 на ул. Налбандяна, жилые дома №2, 4 на ул. Арама и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), «Отель Haus, Институт философии права, ООО «Асекосе», ООО «Чимег», ООО «Васаби» и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома №1, 3 на ул. Пушкина частные дома №1, 4/3, 4/6 на ул. Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 жилые дома №14, 18 на ул.Арцах и абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома №24, 24/1, 28 на ул. Арцах, частные дома на ул. Арцах и абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 ч астные дома на улицах 3-я и 7-я Неркин Чарбах, Частные дома на 2-м переулке 3-й улицы Неркин Чарбах, Частные дома на 1-м переулке 7-й улицы Неркин Чарбах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Армавирской области :

11:00-17:00 село Арташар,

Арагацотнской области :

11:00-17:00 села Вардаблур, Шенкани, Каняшир, Беркарат, Садунц, Цахкаховит, Хнаберт, Гегадзор, Норашен и Гегадир,

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы 1, 2, 3, 4, частично квартал ‘Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично 1-й квартал, частично Ереванская улица и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00- 11:30 частично улицы Айвазовского, Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:30 -14:30 частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Арарат, Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзор ской области:

10։00-13։00 частично село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-12։30 Город Ехегнадзор: частично квартал Нораван, частично улицы Амбарцумяна и Мегапарт, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично село Вернашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Гладзор и Меграховит,

10։30-13։30 частично село Артаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайской области:

11։00-17։00 частично Город Егвард, абоненты (не являющиеся жильцами) , села Зовуни, «Собственники: «Лилит Айрапетян» и «В. Есаян», «Наири» Садоводческая компания, квартал Майри, ООО «Тамара и Ани», производственный кооператив «Бюрег», собственники: «А. Аспоян», «Л. Мкртчян», «С. Погосян», «Т. Акопян» и «Н. Мурадян», ООО «Наиришин» и ООО «Золотое молоко», ООО «Бериутюн», ООО «Ерамар», собственник «С. Геворгян», ООО «Гндасар», ООО «Армин Лаб» и ООО «Агорсервис», Воинская часть, «Гана Григ», «Караланс», «Элипс», «Семур энд Ко», ООО «Аймега», Коньячный завод, частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы: Уренинери, Р. Сафарян, Галалян, Еритасардакан, улицы № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 21, частично села Гарни и Воджаберд, села Ацаван и Гегадир полностью, села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен и Джраберские рудники и прилегающие абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами, Детский дом «Затик» и прилегающие абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами), частично село Дзорахбюр, абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами) проспекта Арая,

в Гегаркуникской области :

11:00-17:00 населённый пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00-16:00 улицы Исакова 3, 16, 18, 19, 25, 30, 33, 35 в городе Варденис,

в Ширакской области :

10։00-15։50 Аратикский регион: села Паник, Меграшен, Гетап и Школьный микрорайон села Анушаван,

11։00-15։00 Анийский регион: село Сарнагпюр,

11։00-15։30 Артикский регион, город Артик: улицы Шинарарнери, Абовяна, Сасунци Давида,

11։00-16։30 Амасийский регион: села Зоракерт, Цахкут, Дарик, Гарнарыч, Шагик и Егнаджур.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.