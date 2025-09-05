Пятница, 5 Сентября 2025 17:24

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился в Париже с советником президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросам континентальной Европы и Турции Бертраном Бушвальтером.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в ходе встречи стороны обсудили вашингтонские соглашения от 8 августа и в их рамках подчеркнули важность программы "Путь Трампа к международному миру и процветанию" в контексте расширения региональной взаимосвязанности и развития торгово-экономического сотрудничества.

Стороны обсудили повестку стратегического сотрудничества Армении и Франции и наметили дальнейшие пути взаимодействия, высоко оценив уровень политического диалога между двумя странами.