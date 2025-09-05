Пятница, 5 Сентября 2025 16:28

АрмИнфо. Антикоррупционным комитетом Армении установлено, что помощник судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Арагацотнской области потребовал взятку для вынесения решения в пользу истцов.

В частности, согласно источнику, используя свои должностные или служебные полномочия по гражданскому делу, рассматриваемому в вышеуказанном суде, для вынесения благоприятного решения в пользу истцов, а именно о признании права собственности на основании давности на 3 сельскохозяйственных участка, расположенных на административной территории населенного пункта того же региона, 10 марта 2025 года он лично потребовал сумму в размере 350 000 драмов, однако истцы не согласились с предложением выплатить указанную сумму, поэтому иск был отклонен вынесенным по гражданскому делу решением.

Истцы вновь обратились к помощнику судьи и согласились на предложение представителя судебной власти РА заплатить за признание права совместной собственности на вышеупомянутые земельные участки на основании срока давности.

В результате помощник судьи, согласно договоренности с истцами, встретился с последними 10 апреля 2025 года и получил от них 350 000 драмов.

Помощнику судьи было предъявлено обвинение в вышеуказанном уголовном деянии по статье 438, части 2, пункту 3 Уголовного кодекса РА. В качестве комбинированной меры пресечения к нему были применены залог в размере 2 000 000 драмов, приостановление полномочий и запрет на выезд из РА.

Истцам было предъявлено обвинение по статье 44-436, части 2, пункту 3 Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.