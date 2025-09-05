Пятница, 5 Сентября 2025 16:20

АрмИнфо. Многие болельщики хотели попасть на матч Армения–Португалия, но билетов хватило не всем. Зато есть другой способ ощутить атмосферу большого футбола — смотреть игру вместе с друзьями в любимых местах и поддерживать наших ребят.

Уже стала традицией собираться на футбол в дружеской компании, и мы не могли оставить фанатов без эксклюзивного предложения.

В день матча Армения–Португалия — с 6 сентября до 7 сентября 03:00, а также в день матча Армения–Ирландия — с 9 сентября до 10 сентября 03:00, оплачивайте через приложение Idram&IDBank в перечисленных ниже заведениях и получайте до 30% мгновенных idcoin-ов (включая налоги):

Labeerint

Beer Academy

Etnograph Beer Academy

Paulaner

Kilikia Beer House

Dors craft beer & kitchen

Garten by Masoor

Zeituna

The Garden

В рамках акции один клиент может получить максимум 10 000 idcoin-ов (после уплаты налогов).

Подробности акции можно найти здесь.

Выбирайте любимое место, наслаждайтесь атмосферой большого футбола, вкусной кухней и поддерживайте нашу сборную, а ваши idcoin-ы (1 idcoin = 1 драм) можно будет потратить в более чем 23 000 торговых точек по всей стране через приложение Idram&IDBank.