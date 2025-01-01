|Америабанк запустил механизм поэтапного ипотечного кредитования
|Лидер ипотечного рынка Армении - Америабанк предлагает исключительные условия кредитования на TOON EXPO
|<Гражданский договор> выдвинул Рипсиме Унанян на должность председателя постоянной комиссии НС по вопросам здравоохранения
|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с главой Службы внешней разведки Франции
|Плановые отключения электроэнергии 8 сентября
|Секретарь Совбеза Армении и советник Макрона обсудили повестку стратегического сотрудничества Армения- Франция
|Помощник судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Арагацотнской области потребовал и получил взятку для вынесения решения в пользу истцов
|Мгновенные idcoin-ы перед футбольным матчем Армения–Португалия: Idram&IDBank
|ANCA выразил поддержку проармянской поправке к Закону о национальной обороне США на 2026 года
|Создаваемая политическая сила Карапетяна продолжает увеличивать электорат - опрос
|Большинство респондентов в Армении скептически относятся к миру с Азербайджаном
|Большинство респондентов в Армении считают бизнесмена Самвела Карапетяна политзаключенным
|Пашинян в Осаке принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Армении
|Как в Армении будет обеспечивать участие граждан в военных сборах: проект минобороны
|Абоненты Team отныне смогут при обращении в колл-центр проходить идентификацию с помощью Mobile ID от imID и экономить время
|Армения и Франция обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
|Замминистра обороны Армении исключает увеличение военного бюджета РА до уровня азербайджанского
|Из порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Арцаха гражданство Армении получили более 16 тысяч
|Анна Вардапетян отбыла в Сингапур для участия в ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров
|Армения и Кыргызстан выступили за развитие двусторонних отношений
|Эксперт: Съезд лидеров мировых религий – демонстрация Казахстаном способности быть мостом между Востоком и Западом
|Депутат фракции "Армения": Пока есть пленные, любой мир между Арменией и Азербайджаном тщетен
|Гроно: ЕС продолжит оказывать поддержку Армении и Азербайджану в достижении полноценного мира
|Фонд "Гегард" обращается к Священному Синоду РПЦ: протоиерей Алексей Никоноров "льет воду на мельницу" азербайджанской пропаганды
|Следком Армении поручил объявить экс-директора ANIF Давида Папазяна в международный розыск
|Новоназначенный представитель Армении по международным правовым вопросам свою первую встречу провел с послом РФ
|Глава МОНКС посетила первый международный центр TUMO в Азии
|Вице-премьер Армении и посол США рассмотрели возможности развития армяно- американских двусторонних отношений
|Спикер парламента Армении обсудил с президентом Кыргызстана двухстороннюю повестку
|Делегация ЕС в Совете Европы приветствовала вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном
|Глава МВД: У брата экс-министра труда Армении при задержании не было обнаружено ничего противозаконного
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Глава МВД Армении: Нет доказательств участия главы общины Хой в драке
|Плановые отключения электроэнергии 5 сентября
|Затулин: Стратегический союз между Турцией и Азербайджаном и путь по формированию великого Турана несут угрозу России
|В Армении стартовали работы по установке статуи Христа
|Спикер парламента Армении обратил внимание коллеги из Кыргызстана на проблему армянских пленных, удерживаемых в Баку
|Конверс Банк в рамках программы EU4Business-EBRD посодействует повышению конкурентоспособности ММСП
|Активист: Работы в мемориальном комплексе "Цицернакаберд" не обоснованы и являются способом отмывания денег
|Армения меняет своего представителя в Стокгольмском арбитраже по делу ЭСА
|Оверчук: Россия с осторожным оптимизмом смотрит на парафированное соглашение между Азербайджаном и Армении
|1% idcoin в рамках TOON EXPO: Idram&IDBank
|В Армении будет возможность сдать теорию на знание ПДД в одном ГАИ, а практику - в другом
|Замглавы МИД Армении поучаствовал в дискуссии "Те же союзники, иная игра: как старые альянсы ЕС адаптируются к новой геополитической реальности?"
|В Армении получение цифровых водительских прав и техпаспорта обойдется наполовину дешевле
|Сигэру Исиба приветствовал установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Артак Бегларян: В условиях закрытия офиса МККК в Азербайджане власти Армении обязаны принять срочные меры для защиты армянских военнопленных
|В МВД подтвердили задержание брата экс-министра труда Армении в Паракаре
|Ереван наполнится сарояновскими красками: с 5 по 11 сентября в столице стартуют "Дни Сарояна"
|Кабмин Армении выделил 60 млн драмов на приобретение устройств, необходимых для печати паспортов
|Арен Мкртчян возглавил Лорийскую область, Ваграм Хачатрян - Армавирскую
|В Армении с 23 сентября по 28 ноября 2025 года пройдут очередные сборы резервистов
|В Канто началась встреча Пашиняна с японским коллегой
|Завершено предварительное следствие по делу экс-замначальника Объединенного штаба ОДКБ Айказа Баграмяна, обвиняемого в отмывании денег в особо крупном размере
|Очередные эпичные мысли Пашиняна, которые заставляют задуматься
|После Китая Пашинян с рабочим визитом прибыл в Японию
|Путин об отношениях с Азербайджаном: Фундаментальные отношения и взаимный интерес все расставят на свои места
|Эпоха мира в действии: Азербайджан уже не скрывает свои притязания на Сюник Армении
|Посол Ирана поддержал вашингтонские договоренности между Ереваном и Баку
|В Москве назвали обоснованным роспуск МГ ОБСЕ
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
|Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"