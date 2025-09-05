Пятница, 5 Сентября 2025 15:46

АрмИнфо. Политическая сила, создаваемая российским бизнесменом армянского происхождения, президентом Группы компаний "Ташир" Самвелом Карапетяном заручается поддержкой всё большего числа граждан. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG " TriPP vs ТТрас!".

Так, на вопрос, за конного вы бы отдали свой голос, если бы выборы прошли в следующее воскресенье, 13,4% респондентов сказали, что за силу, создаваемую Карапетяном, это на 10,6% больше чем по результатам предыдущего июльского опроса.

Больше рейтинг только у правящей политической силы "Гражданский договор" премьер- министра Армении Никола Пашиняна. За партию Пашиняна готовы проголосовать 17,3% опрошенных, что на 4,2% больше чем в июле.

В пятерку также вошли блок "Армения" второго президента Армении Роберта Кочаряна с 6,4%, "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 3,8%, блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна - 3,4%. при этом 23,9% опрошенных заявили, что не примут участие в выборах, 16,3% затруднились сказать, 5% отказались отвечать, 1,1% дали иной ответ. Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 25 по 30 августа этого года, объем выборки составил 1101 человек, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.