АрмИнфо. Большинство респондентов в Армении считают, ранее арестованного в Армении, российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна политическим заключенным. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG " TriPP vs ТTpac!".

На уточнение, есть ли в Армении на сегодня политические заключенные и кого вы таким считаете, 71,5% опрошенных указали бизнесмена Самвела Карапетяна, еще 38,5% таковмы считают лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна, 37.8% - назвали главу Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, 9,6% - зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, 4,1% - члена движения "Сасна црер" Варужана Аветисяна, 3,3% - оппозиционного депутата от фракции "Армения" Артура Саркисяна. Еще 13% дали иной ответ.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 25 по 30 августа этого года, объем выборки составил 1101 человек, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.

Напомним, что 17 июня 2025 года Самвел Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви. В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: "Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие во всем этом".

Сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети. В одном из них, в частности, гоdорилось: "Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец".

В результате, Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна.