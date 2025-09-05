Пятница, 5 Сентября 2025 15:25

АрмИнфо. В армянском павильоне под названием <Столпы сегодняшнего и завтрашнего дня> четыре столпа символизируют <сегодняшнюю> Армению: историю, культуру, инновации и региональные возможности. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, выступая на на мероприятии, посвященном Национальному дню Армении, в рамках Всемирной выставки ЭКСПО 2025 Осака, Кансай, Япония.

<Остальные четыре столпа, символизирующие будущее Армении, представляют философию технологического, инновационного образования, видение будущего преподавания и образования в Армении, в контексте которого представлены армянские образовательные инициативы, ориентированные на будущее: <Тумо>, COAF, <Армат>, а также новые проекты Армении: <Академический город>, <Инженерный город>, - сказал он.

Пашинян напомнил, что 1 июня этого года в Японии официально открылся филиал Центра креативных технологий <Тумо> в Гунме, который будет доступен 1500 молодым людям, проживающим в общинах префектуры. Уникальная образовательная модель <Тумо> будет включать обучение программированию, анимации, кинопроизводству, созданию игр, 3D- моделированию, рисованию и анимационной графике.

<Участие в этом крупнейшем экономическом мероприятии, проходящем в Осаке, предоставляет уникальную возможность не только японскому народу, но и всему миру представить экономическую, культурную, технологическую, образовательную и туристическую привлекательность Армении, открывая новые перспективы для дальнейшего развития и углубления сотрудничества в этих областях.

В павильоне также особое внимание уделяется видению мира в Армении - реализации <Перекрёстка мира>, который мы рассматриваем как ситуацию, когда страны живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими и культурными связями и стремятся решать все вопросы посредством дипломатии и диалога>, - заявил премьер РА.

Напомним, что еще в начале сентября минэконом РА сообщил, что армянский павильон на всемирной выставке Expo 2025 Osaka уже посетило около 1 млн. человек. Павильон Армении разделен на несколько секторов: первый сектор знакомит посетителей с моделью современного образования в нашей стране, в рамках которого представлены Центр креативных технологий ТУМО, инженерные лаборатории Армат, технологии COAF и ряд других образовательных программ интересные японской общественности. Следующий сектор - это высокие технологии, в том числе ИТ-сектор и высокотехнологическая промышленность. Третье направление - туризм и последний сектор - продовольствие и вино.

Согласно данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Японией в январе-июне 2025г. составил $64.3 млн, с годовым ростом на 18,2%. При этом экспорт экспорт возрос в 2.7 раз до $10.3 млн., на фоне роста импорта на 6,7% до $54 млн. За первое полугодие Армению посетило 1 081 турист из Японии, что выше показателя годовой давности на 37,7%.