Пятница, 5 Сентября 2025 13:07

АрмИнфо. Армения и Казахстан планируют установить быстрые и эффективные процедуры регулирования вопросов миграционной сферы на основе взаимности, стремясь создать правовую основу двустороннего сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РА Армен Казарян, представляя законопроект <О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Казахстан <О сотрудничестве в области миграции> 5 сентября на заседании Постоянной комиссии Национального Собрания по обороне и безопасности.

Отмечается, что Соглашение, подписанное 15 апреля 2024 года, предусматривает сотрудничество сторон в области миграции. Стороны будут сотрудничать в области обмена информацией, статистической, правовой и научно-методической информацией. Соглашение предусматривает обмен информацией о гражданах сторон, находящихся на территории сторон, обмен опытом и оказание практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества.

Планируется также обсудить вопросы, связанные с защитой прав граждан договаривающихся государств, в том числе права проживания членов их семей в течение срока действия разрешения на проживание, а также правового статуса лиц, имеющих основания для проживания на территории договаривающихся государств.

Указанные положения будут осуществляться в соответствии с внутригосударственным законодательством и международными обязательствами сторон.

Комиссия дала положительное заключение по соглашению.

3 сентября АрмИнфо со ссылкой на Kazinform сообщало, что Мажилис парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области миграции. Соглашение направлено на урегулирование взаимодействия между компетентными органами двух стран в миграционной сфере и призвано способствовать укреплению двустороннего сотрудничества. От Казахстана ответственными ведомствами определены Министерство внутренних дел и Министерство труда и социальной защиты населения, от Армении - Полиция и Служба миграции и гражданства МВД.

Отмечалось, что стороны договорились обмениваться статистической, правовой и научно- методической информацией, данными о гражданах, находящихся на территории государств, а также сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства. Кроме того, будут совместно рассматриваться вопросы правового статуса пребывания граждан и оказываться помощь по возникающим вопросам. Такой обмен необходим, в частности, для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции.

"Соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности и при противоречии законодательству. Аналогичные соглашения заключены с 6-тью странами",- отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, представлявший проект.

В ходе обсуждения было отмечено, что на сегодняшний день в Казахстане работают 2134 гражданина Армении, тогда как в прошлом году их число составляло 2623.