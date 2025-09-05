Пятница, 5 Сентября 2025 11:52

АрмИнфо. Спикер парламент Армении Ален Симонян и премьер-министр Кыргызстана Адильбек Касымалиев в ходе встречи в Бишкеке обоюдно подчеркнули важность развития отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, стороны указали на наличие неиспользованного потенциала и необходимость конкретных шагов в этом направлении.

На встрече обсуждались различные темы, связанные как с политическим, так и с экономическим сотрудничеством. Особое внимание было уделено вопросам товарооборота и туризма между двумя странами.