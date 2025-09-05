Пятница, 5 Сентября 2025 11:34

АрмИнфо. В середине сентября в казахстанской столице, Астане пройдет одно из важнейших событий в религиозном мире. 17-18 сентября состоится VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мероприятие под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет под девизом “Диалог религий: синергия во имя будущего”.

Армянскую сторона в качестве эксперта на данном Съезде, который традиционно собирает представителей более полусотни государств, представит политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник “АПРИ Армения” Сергей Мелконян.

В преддверии данного важного для религиозного мира события АрмИнфо побеседовало с Мелконяном, чтобы узнать его мнение о Съезде, ожиданиях и о том, какой вклад он может внести в общемировую, так сказать глобальную повестку.

Политолог выразил убеждение, что Съезд станет не просто рядовым мероприятием, а настоящей площадкой для обмена мнениями и совместного поиска решений.

“Сегодня, как мы знаем человечество стоит перед серьезными вызовами от конфликтов, геополитических напряженностей до изменения климата и кризиса духовных ценностей. В таких условиях именно религиозные лидеры, обладающие высоким общественным доверием, способны задать тон диалогу, предложить моральные ориентиры и внести элемент примирения там, где геополитические подходы не всегда дают результат”, - заметил эксперт.

В этом ключе эксперт призвал не забывать роль Казахстана, инициировавшего это знаковое мероприятие. “Хотел бы подчеркнуть в контексте роль Казахстана. Именно эта страна предложила идею Съезда еще в начале 2000-ых годов и сегодня именно она продолжает выступать гарантом стабильного диалога и уважения между религиями, что само по себе уже является важным вкладом в глобальную атмосферу доверия”, - считает Мелконян.

Коснувшись участия армянской стороны в работе Съезда, эксперт констатировал, что для Армении это безусловно важное событие. Он напомнил об уникальном историческом опыте армян в сохранении веры, духовной идентичности в условиях тяжелых испытаний. “И участие в съезде позволяет донести этот опыт международному сообществу и подчеркнуть, что духовная устойчивость может быть источником силы и взаимопонимания. Кроме того, присутствие армянской делегации является еще одним инструментом для укрепления отношений с Казахстаном и другими странами региона, создавая дополнительные измерения сотрудничества. В первую очередь культурно-духовные”, - уверен эксперт.

Говоря о том, какие задачи могут решать подобного рода мероприятия, Мелконян выразил убеждение, что Съезд выполняет не одну, а сразу несколько задач. По его словам, прежде всего, подобного рода мероприятия, помогают снизить уровень недоверия и напряженности, препятствуют попыткам манипулировать религиозными чувствами в политических, а порой и в радикальных целях.

“Во-вторых, они создают атмосферу, где возможен поиск компромиссов и появляется пространство для диалога там, где дипломатические переговоры оказались в патовой ситуации. В-третьих, Съезд позволяет поднимать и глобальные вопросы – от бедности до дискриминации, что позволяет рассматривать эту площадку через призму духовных ценностей. Здесь нужно подчеркнуть роль Казахстана как некого посредника. Страна, которая демонтирует, что она может быть не только мостом между Востоком и Западом, но и между различными культурами и религиями”, - уверен востоковед.

Мелконян также считает, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий является инструментом укрепления армяно-казахстанского межрелигиозного диалога. Он добавил, что Съезд это не только международная, но и двусторонняя возможность для укрепления контактов. “Армению и Казахстан связывают глубокие традиции проявления уважения к культурному и религиозному многообразию. На этой основе мы может строить новые формы сотрудничества, будь то совместные образовательные инициативы, обмен молодежными делегациями или проведение культурных программ”, - полагает эксперт. Он уверен, что контакты между людьми являются самым действенным механизмом по укреплению отношений между двумя странами, повышению доверия, тем самым делая эти отношения более устойчивыми.

В заключение, на уточнение, каким ему видится вклад казахстанской инициативы в деле развития общемирового религиозного диалога, учитывая широкую представленность на этом мероприятии, Мелконян отметил, что значение Съезда трудно переоценить. “Форум собирает десятки делегаций со всего мира и демонстрирует, что межрелигиозный диалог способен работать как реальный инструмент взаимопонимания. Важно, что на этой площадке обсуждаются не только религиозные вопросы, но и проблемы глобальной повестки дня, касающиеся всего человечества. Я вижу в этом вклад в формирование нового диалога, который основан не на конфронтации, а на поиске гармонии, при уважении к многообразию. Здесь особо заметна роль Казахстана, которая не только инициировала эту площадку, но и последовательно ее развивает, придавая межрелигиозному диалогу практическое содержание и международный вес”, - резюмировал эксперт.

Напомним, что Республика Казахстан является инициатором проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий. После беспрецедентных террористических атак 11 сентября 2001 года, когда человечество оказалось на грани межцивилизационного и межрелигиозного раскола, Казахстан выступил с предложением провести форум, который за одним столом объединил бы мировых духовных лидеров. Идея, возникшая всего через несколько недель после терактов в США и в дни визита в Казахстан Папы Римского Иоанна Павла II (22-25 сентября 2001 г.), была поддержана лидерами большинства мировых и традиционных религий.

В 2003 году в столице Казахстана Астане состоялся первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В его работе участвовали 17 делегаций, представлявших буддизм, христианство, ислам, индуизм, иудаизм, даосизм и синтоизм. Проведение первого Съезда пришлось на непростое время, когда террористы, прикрывавшие свои преступные замыслы псевдорелигиозной риторикой, сеяли в мире страх и недоверие.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий за 20 лет своей деятельности стал уникальной и авторитетной платформой глобального межрелигиозного диалога.

В работе VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий на тему “Диалог религий: синергия во имя будущего”, который пройдет 17-18 сентября в Астане, ожидается участие делегаций из порядка 60 стран мира. В рамках Съезда будут проведены: II Форум молодых религиозных лидеров и Специальная сессия по защите религиозных объектов под эгидой Альянса цивилизаций ООН.