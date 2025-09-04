Четверг, 4 Сентября 2025 22:50

АрмИнфо.Научно-аналитический фонд <Гегард> НАН Республики Армения выражает протест в связи с публикациями <кандидата богословия>, протоиерея Алексея Никонорова в московском журнале <Теология: теория и практика>, в которых систематически прослеживаются искажения исторических фактов, фальсификации и продвижение азербайджанских политических нарративов. <Подобные публикации не только противоречат принципам научной объективности, но и наносят ущерб братским межцерковным отношениям, а также связям между армянским и русским народами>, - говорится в обращении фонда <Гегард> Священному Синоду Русской Православной Церкви и редакционной коллегии журнала <Теология: теория и практика>.

<Особую тревогу вызывает тот факт, что автор своими публикациями способствует албанизации и азербайджанизации армянского христианского наследия, представляя его как <кавказо-албанское> или <азербайджанское>. Такая подмена направлена на отчуждение армянской духовной и культурной традиции и искажение исторической памяти. Считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими христианскому служению: это сознательная подмена истины, подрывающая доверие между христианскими народами и Церквями>, - говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что в статье <Краткий очерк о наиважнейших православных архитектурных памятниках Азербайджана> (2022. Т. 1. № 2.

С. 17-35. DOI: 10.24412/2949- 3951-2022-0090) автор утверждает о существовании <исторических земель Азербайджана> до 1918 года. Между тем, историческая наука свидетельствует об обратном: до 1918 года не существовало ни государства Азербайджан, ни этнонима <азербайджанец>, ни народа с таким названием.

Помимо этого, в статье <Топографическая карта из коллекции Л.Ф. Марсильи как источник по истории Кавказской Албанской церкви в XVII веке> (2025. Т. 4. № 2. С. 84-92. DOI: 10.24412/2949-3951-2025-0120) автор называет армянские города Ереван, Нахичеван и Джульфа <азербайджанскими>, опираясь не на источники, а на политическую риторику.

В той же статье автор произвольно именует Гандзасарский католикосат <Гянджасарским>, что является грубым искажением исторической действительности и церковной традиции. Это часть вышеупомянутой стратегии по <албанизации> армянского наследия.

В ряде публикаций Никоноров называет Армянскую Апостольскую Церковь <монофизитской> (2025, Т. 4. № 2, с. 84-85). Между тем современный межхристианский диалог подтверждает: Армянская Церковь исповедует миафизитское богословие и не является монофизитской. Употребление дискредитированного термина является богословской ошибкой и проявлением неуважения к многовековой традиции.

Также в своих публикациях и биографиях Никоноров А.В. указывает себя как <доктора церковной истории>, хотя официальное письмо Папского Восточного университета от 15.05.2025 подтверждает, что звание доктора теологии ему не присуждалось. Это вводит в заблуждение редакцию и академическое сообщество.

<На основании вышеизложенного мы: настаиваем на отзыве и удалении указанных публикаций; требуем от редакции предоставить документальные

разъяснения по отмеченным вопросам; обращаемся к Русской Православной Церкви с просьбой рассмотреть данный вопрос и дать оценку действиям архимандрита Алексия (Никонорова А.В.), поскольку они подрывают братское доверие между Церквами и дискредитируют само служение священнослужителя; просим принять меры по недопущению дальнейшей антиармянской и антинаучной деятельности со стороны данного автора.

В противном случае оставляем за собой право обращаться в вышестоящие академические и церковные инстанции, а также прибегнуть к правовым инструментам для защиты историко- культурного наследия армянского народа и восстановления исторической истины>, - говорится в заявлении.