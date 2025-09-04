Четверг, 4 Сентября 2025 20:49

АрмИнфо.Бывший директор ЗАО <Фонд государственных интересов Армении> (ANIF) Давид Папазяна будет объявлен в международный розыск. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщили в СК в ответ на письменный запрос издания Hetq.

Судя по фотографиям, опубликованным Папаязяном в социальных сетях, становится ясно, что он находится в Лондоне, отмечает издание.

Напомним, что 15 августа стало известно, что Генеральная прокуратура РА возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО ANIF Давида Папазяна, бывшего директора ЗАО <Антикризисный инвестиционный фонд <Предприниматель+Государство> Беллы Манукян и директора ЗАО Карине Андреасян.

В отношении Давида Папазяна возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса Республики Армения: подделка документов (статья 457), отмывание денег в особо крупном размере (статья 296, часть 3, пункты 2 и 3) и злоупотребление должностными полномочиями в частном секторе (статья 277, часть 2, пункт 2).

Уголовное преследование также возбуждено в отношении Карине Андреасян по статье об отмывании денег в особо крупном размере. В качестве меры пресечения ей избран запрет на выезд из страны.

В отношении Беллы Манукян избрана мера пресечения в виде залога. Она обвиняется по двум статьям: подделка документов и злоупотребление должностными полномочиями.

Следственный комитет не сообщил, был ли допрошен по данному делу Тигран Авинян, занимавший пост председателя Совета директоров ANIF с 2019 по 2023 год.

<В целях обеспечения нормального хода досудебного производства орган, осуществляющий производство, считает нецелесообразным публиковать иную досудебную информацию на данном этапе расследования>, - говорится в ответе Следственного комитета.

Напомним, что Папазян возглавлял ANIF с 2019 по 2024 год. Фонд был создан в 2019 году, финансировался из госбюджета и предназначался для инвестиций в значимые для страны бизнес-проекты. Для его управления привлекались специалисты, в том числе из-за рубежа. Однако часть средств, как выяснилось, направлялась в сомнительные компании с офшорной регистрацией. 23 мая 2024 года кабмин принял решение о роспуске Фонда государственных интересов Армении (ANIF).

Так, ANIF инвестировал 1,5 млрд драмов (около $3,8 млн) в компанию CFW, которая заявляла о намерении готовить специалистов по кибербезопасности для госсектора, но так и не подготовила ни одного. Акционеры компании были зарегистрированы в офшорной зоне американского штата Делавэр. По данным СМИ, директор CFW Карине Андреасян является подругой жены мэра Еревана Тиграна Авиняна, который ранее сам руководил фондом ANIF.

Среди других проектов фонда - солнечная электростанция "Айг-1" компании Masdar (ОАЭ), строительство которой задерживается; животноводческий комплекс компании Yeremyan; а также авиакомпания Fly Arna (совместное предприятие ANIF и Air Arabia), прекратившая работу в январе 2024 года, просуществовав менее трех лет (государство вложило в Fly Arna не менее 4,8 млрд драмов или более $12 млн).

ANIF также предоставила софинансирование для открытия ресторана Hard Rock в центре Еревана, потратив на это не менее $500 тыс. из госсредств. Хотя ресторан функционирует, но Международный валютный фонд выразил сомнения в целесообразности таких инвестиций, подчеркнув, что ANIF не должен инвестировать в сферу общественного питания.

В июле с.г. стало известно, что Арабская организация по правам человека в Великобритании (AOHR UK) обвиняет бывшего главу ANIF Давида Папазяна в причастности к убийствам в Газе. Организация сообщила, что направила официальный запрос в МИД Великобритании с требованием ввести санкции в отношении ряда должностных лиц "Гуманитарного фонда Газы" (GHF) и руководителей частных охранных компаний, работающих по контракту с Фондом, за их причастность "к убийствам и унижениям палестинцев в секторе Газа>. Среди них - Давид Папазян, который является одним из руководителей GHF.

Тогда же middleesteye.net сообщил о том, что правозащитная организация призвала генерального прокурора Анну Вардапетян немедленно начать следствие в отношении Папазяна. Журналист Middleeasteye.net отметил, что видел ряд писем, в которых AOHR писал о наличии <достоверных доказательств и документов> того, что Давид Папазян <мог быть причастен или способствовал совершению в секторе Газа действий, которые равносильны военным преступлениям и преступлениям против человечества>.