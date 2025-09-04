Четверг, 4 Сентября 2025 20:02

АрмИнфо.Представитель Армении по международным правовым вопросам Карен Андреасян принял посла России в РА Сергея Копыркина.

Как сообщили в Офисе представителя по международным правовым вопросам, стороны обсудили ряд важных межгосударственных правовых вопросов.

<Посол Копыркин тепло поздравил Карена Андреасяна с вступлением в новую должность, подчеркнув готовность к продолжению стабильного сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Представитель по международным правовым вопросам и посол России подчеркнули важность продолжения обсуждений и обмена мнениями в различных форматах>, - говорится в сообщении.

Это первая официальная встреча Карена Андреасяна после назначения на эту должность.