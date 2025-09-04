|Фонд "Гегард" обращается к Священному Синоду РПЦ: протоиерей Алексей Никоноров "льет воду на мельницу" азербайджанской пропаганды
|Следком Армении поручил объявить экс-директора ANIF Давида Папазяна в международный розыск
|Новоназначенный представитель Армении по международным правовым вопросам свою первую встречу провел с послом РФ
|Глава МОНКС посетила первый международный центр TUMO в Азии
|Вице-премьер Армении и посол США рассмотрели возможности развития армяно- американских двусторонних отношений
|Спикер парламента Армении обсудил с президентом Кыргызстана двухстороннюю повестку
|Делегация ЕС в Совете Европы приветствовала вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном
|Глава МВД: У брата экс-министра труда Армении при задержании не было обнаружено ничего противозаконного
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Глава МВД Армении: Нет доказательств участия главы общины Хой в драке
|Плановые отключения электроэнергии 5 сентября
|Затулин: Стратегический союз между Турцией и Азербайджаном и путь по формированию великого Турана несут угрозу России
|В Армении стартовали работы по установке статуи Христа
|Спикер парламента Армении обратил внимание коллеги из Кыргызстана на проблему армянских пленных, удерживаемых в Баку
|Конверс Банк в рамках программы EU4Business-EBRD посодействует повышению конкурентоспособности ММСП
|Активист: Работы в мемориальном комплексе "Цицернакаберд" не обоснованы и являются способом отмывания денег
|Армения меняет своего представителя в Стокгольмском арбитраже по делу ЭСА
|Оверчук: Россия с осторожным оптимизмом смотрит на парафированное соглашение между Азербайджаном и Армении
|1% idcoin в рамках TOON EXPO: Idram&IDBank
|В Армении будет возможность сдать теорию на знание ПДД в одном ГАИ, а практику - в другом
|Замглавы МИД Армении поучаствовал в дискуссии "Те же союзники, иная игра: как старые альянсы ЕС адаптируются к новой геополитической реальности?"
|В Армении получение цифровых водительских прав и техпаспорта обойдется наполовину дешевле
|Сигэру Исиба приветствовал установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Артак Бегларян: В условиях закрытия офиса МККК в Азербайджане власти Армении обязаны принять срочные меры для защиты армянских военнопленных
|В МВД подтвердили задержание брата экс-министра труда Армении в Паракаре
|Ереван наполнится сарояновскими красками: с 5 по 11 сентября в столице стартуют "Дни Сарояна"
|Кабмин Армении выделил 60 млн драмов на приобретение устройств, необходимых для печати паспортов
|Арен Мкртчян возглавил Лорийскую область, Ваграм Хачатрян - Армавирскую
|В Армении с 23 сентября по 28 ноября 2025 года пройдут очередные сборы резервистов
|В Канто началась встреча Пашиняна с японским коллегой
|Завершено предварительное следствие по делу экс-замначальника Объединенного штаба ОДКБ Айказа Баграмяна, обвиняемого в отмывании денег в особо крупном размере
|Очередные эпичные мысли Пашиняна, которые заставляют задуматься
|После Китая Пашинян с рабочим визитом прибыл в Японию
|Путин об отношениях с Азербайджаном: Фундаментальные отношения и взаимный интерес все расставят на свои места
|Эпоха мира в действии: Азербайджан уже не скрывает свои притязания на Сюник Армении
|Посол Ирана поддержал вашингтонские договоренности между Ереваном и Баку
|В Москве назвали обоснованным роспуск МГ ОБСЕ
|Президент Туркменистана принял участие в торжествах в Пекине
|Ален Берсе: Кавказ будет играть ключевую роль в формировании баланса сил
|Секретарь Совбеза Армении встретился с региональным спецпредставителем ЕС
|В Армении ужесточат ответственность за воспрепятствование работе медработника и применение насилия в его отношении
|Глава Минокружающей среды Армении и посол Нидерландов рассмотрели направления двухсторонней повестки
|Плановые отключения электроэнергии 4 сентября
|Доклад следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны вокруг Арцаха отправлен спикеру парламента Армении
|СК РА: перед судом предстанут 72 обвиняемых в коррупции
|Ереванский медцентр доплатил в госбюджет скрытые ранее налоги на 250 млн драмов
|Первопрестольный Эчмиадзин: Арест архиепископа Аджапахяна был продлен при грубейшем попрании закона и права
|Оппозиционер о вашингтонских договоренностях: Мир доступен и измерим только в том случае, если ни одна из сторон не применяет к другой давление
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетила "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы"
|Фракция <Айастан> предложила ужесточить ответственность за отрицание и оправдание Геноцида армян: Правящее большинство отклонило инициативу
|Зампред КНР: Пекин придает большое значение установлению стратегического партнерства с Арменией
|Адвокат бьет тревогу: Виген Эулджекчян объявил голодовку в бакинском плену
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|АраратБанк подключился к ArcaPay с возможностью нулевой комиссии за переводы
|Омбудсмен Армении обсудила с главой ереванской делегации МККК вопросы прав пленных и без вести пропавших лиц
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Гидромедцентр предупреждает о сохраняющейся пожароопасной ситуации в Армении с 3 по 4 сентября
|Арцахский адвокат взялся за защиту интересов Геворга Мелконяна, проходящего по делу трэш-блогера Финесс
|Глава Минюста: Правительство Армении не выполняет решение Стокгольмского арбитража по ЭСА из-за отсутствия механизма принуждения на данном этапе
|В Ардшинбанке стартовала акция «Как стать миллионером»
АрмИнфо. Обмен мнениями о возможностях развития армяно-американских двусторонних отношений и перспективах разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе обсудили на встрече в Ереване вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян посол Соединённых Штатов Америки в Республике Кристина Квин.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в начале встречи собеседники обоюдно подчеркнули важность договорённостей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа, а также меморандумов о взаимопонимании, подписанных между правительством Соединённых Штатов Америки и правительством Республики Армения.
Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
|Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"