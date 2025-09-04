Четверг, 4 Сентября 2025 18:00

АрмИнфо. Обмен мнениями о возможностях развития армяно-американских двусторонних отношений и перспективах разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе обсудили на встрече в Ереване вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян посол Соединённых Штатов Америки в Республике Кристина Квин.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в начале встречи собеседники обоюдно подчеркнули важность договорённостей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа, а также меморандумов о взаимопонимании, подписанных между правительством Соединённых Штатов Америки и правительством Республики Армения.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.