Четверг, 4 Сентября 2025 17:57

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян, находящийся с официальным визитом в Кыргызстане, обсудил с президентом страны Садыром Жапаровым двустороннюю повестку, в частности, вопросы сотрудничества стран в международных структурах.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, в ходе встречи Жапаров приветствовал встречу, состоявшуюся в Вашингтоне, в частности, принятую по ее итогам декларацию и парафированное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

В свою очередь Ален Симонян обратил внимание президента к проблеме пленных и лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане, отметив, что она требует срочного решения.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.