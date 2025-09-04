Четверг, 4 Сентября 2025 17:52

АрмИнфо. Делегация ЕС в Совете Европы в Страсбурге выступила с заявлением, в котором приветствовала соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное 8 августа премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым в присутствии президента Дональда Трампа в Белом доме.

В заявлении выражается уверенность, что заключение этого соглашения знаменует собой значительный прорыв в прекращении многолетнего конфликта.

"Теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов, в частности, подписание и ратификацию мирного договора. После завершения двусторонних армяно- азербайджанских переговоров по тексту мирного соглашения в марте текущего года это представляет собой важный и решающий шаг на пути к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", - далее говорится в заявлении.

"Ожидается, что реализация согласованных шагов окажет положительное влияние на общее мирное развитие региона и поможет обществам, разделенным наследием конфликтов, приблизиться к устойчивому миру и общему процветанию.

Мы отмечаем сохранение этой важной динамики, в том числе в свете подтверждения Генеральным секретарем Берсе готовности Совета Европы поддержать Армению и Азербайджан на пути к открытию новой страницы их общей истории", - подчеркивается далее.

Отмечается, что ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и уже много лет работает с обеими сторонами и своими международными партнерами над созданием условий для прочного мира.

"Мы по-прежнему готовы работать с партнерами над достижением полноценной нормализации, предоставляя дополнительную поддержку и экспертные знания, в том числе для практической реализации последующих шагов", - подчеркивается в заявлении делегации ЕС.

Вместе с тем отмечается, что данное заявление также поддержали: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Молдова, Черногория, Норвегия, Северная Македония, Сан-Марино, Сербия, Украина, Соединенное Королевство.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.