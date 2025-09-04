Четверг, 4 Сентября 2025 17:23

АрмИнфо. У брата экс-министра труда и социальных вопросов Армении Нарека Мкртчяна при задержании не было обнаружено ничего противозаконного. Об этом в беседе с журналистами заявила глава МВД Армении Арпине Саркисян, касаясь ночного инцидента в общине Паракар, где брат экс-министра, новоназначенного посла страны в США был задержан и у пассажира, находящегося с ним в автомобиле были при себе наркотические вещества.

Чиновник заверила, что возглавляемое ею Министерство никоим образом не пыталось сокрыть инцидент, иначе не были бы произведены задержания.

"У нас произошла объективная ситуация в Паракаре. Да, водителем остановленного патрульными автомобиля был брат нашего коллеги Нарека Мкртчяна. У водителя не было обнаружено ничего. Учитывая тот факт, что пассажир, подавшийся в бега после остановки автомобиля, выбросил находящиеся при нем пистолет и порошкообразные вещества, было логичное осуществление полицейскими задержания водителя", - сказала глава МВД, проигнорировав замечание журналистов, что брат министра передал пассажиру свою сумку с запрещенными предметами.

Она еще раз подчеркнула, что при обыске брата экс-чиновника ничего незаконного не было обнаружено.

Ранее СМИ распространили информацию, что в Паракаре по подозрению в употреблении наркотиков был задержан брат экс-министра труда и социальных вопросов, новоназначенного посла Армении в США Нарека Мкртчяна.