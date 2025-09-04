Четверг, 4 Сентября 2025 17:15

АрмИнфо. Глава общины Хой от правящей партии "Гражданский договор" Людвиг Яйлоян на данный момент не проходит по делу об побоище. Об этом в беседе с журналистами заявила глава МВД Армении Арпине Саркисян.

"На данный момент с учетом результатов следствия, никое образом не было доказано, что глава общины Хой был вовлечен в какой-либо процесс. Уверена, что Следственный комитет проинформирует о дальнейшем ходе производства", - сказала она.

Глава МВД Армении еще раз отметив, что нет никаких доказательств участия главы общины в драке, добавила, что, безусловно, инцидент имел место, и есть задержанные. Она также заверила, что они будут последовательны в вопросе расследования всех обстоятельств произошедшего.

Ранее армянские СМИ сообщали, что глава общины Хой от правящей партии "Гражданский договор" Людвиг Яйлоян и его брат устроили драку в родном селе Шаумян и даже применили насилие к прибывшим на место происшествия полицейским. По словам местных жителей, один из избитых полицейских - родственник главы общины.

По моим данным, в результате инцидента были арестованы братья Яйлоян, его сыновья и ещё несколько человек. Пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян подтвердив факт инцидента, сообщил, что в связи с инцидентом задержано 5 граждан, возбуждено уголовное дело.