Четверг, 4 Сентября 2025 16:40

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома №49, 51, 53 на улице Кохбаци; жилые дома №31, 33 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома №1–50Б, 53–59, 59Г, 65/2–71, 68, 70, 75–77, 79–85, 84/1 на проспекте Баграмяна и частные дома №57–67; частные дома №3–9 на 3-м переулке проспекта Баграмяна, жилые дома №2-4, 46-85 на ул. Ерзнкян и частные дома №14-81, 26-61, школа №125, жилые дома №4-10, 12-33, 19-33А на ул. Орбели и и частные дома №1-19, 14-31, жилые дома №1-3А, 2, 7-7А на ул. Сундукяна и частные дома №10А-12А, жилые дома №2/3-4, 8-10 на ул. Кочара и частные дома №4/50-6/58, частные дома №1–64 на 1-й закрытой улице Айгедзора и №10–22/14 на 1-м переулке Айгедзора, жилые дома №57/1–78/41 на улице Айгедзор и частные дома №39-69А, 51/1-78А, школы №78 и №172; жилые дома №27–27/1 на улице Гюльбенкян, жилые дома №16–18 на улице Орбели; частные дома №6–27 на 2-м переулке улицы Киевян, жилые дома №2–4 на улице Аветисян, жилые дома №1–3 на улице Хамбарцумян, частные дома №1–15 на улице Лер Камсар, жилые дома №71/1 на улице Абгар Тагавор, жилые дома №8/3–10/5 и частные дома №10–34 на улице Аргутян; улица Малхасянц — ООО «HSBC Банк Армения»; жилые дома №86–104 на улице Сахян; 2-й переулок улицы Малхасянц — частные дома №51–119; жилые дома №1, 1/9–1/11, 31 и частные дома №5–25 на улице Малхасянц, частные дома №1–9, 82–92/2, 99–120, 121/148 на улице Эмин; жилые дома №5–7 на 4-м переулке улицы Врацакан; жилые дома №32/8 на проспекте Комитас; жилые дома №1А, 3, 2–24/3, 34А–36/2, 45–49, 46/1–48/3, 51–62 на улице Мамиконянц; жилые дома №27–33, 31/1–33/2 на улице А. Хачатуряна; частные дома №66–107 на улице Манушян; частные дома №67–103 на улице Айгекци, частные дома №59–92 на улице Севкареци Сако; жилые дома №39–41/3, 63, 65 на проспекте Комитас; жилые дома №6, 6/1, 8–9, 17/1–17/4 на улице Адонц; жилые дома №2–4/2, 17, 3–11, 15/32–33/19 на улице Ширванзаде; жилые дома №3–8А на улице Шахсуварян; жилые дома №1, 2, 3 на улице Талбухин; жилые дома №21–21/3, 24–244 на проспекте Азатутюн; жилой дом №1 на улице Н. Нерсисян,

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 жилой дом №24 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 района Неркин Чарбах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 2-м переулке 3-й улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 1-й переулке 10-й улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частные дома на улицах 11, 13, 15, 17 в Норке, Детско-юношеская спортивная школа шахмат Норк-Мараш, Школа №157, ООО «Nest Capital», ЗАО «Научный центр травматологии и ортопедии (НЦТО)» и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Армавирской области :

10:00-15:00 Город Эчмиадзин полностью, Арагацский массив, жилые дома района Звартноц, села Воскеат и Звартноц,

в Котайской области :

11։00-13։00 частично село Дзорагпюр,

11։00-15։00 город Абовян: производственные цеха «Адаманд» на ул. Севан, супермаркет «Руккола» и ИП А. Осипян.

11։00-16։00 село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11։00-17։00 села Джрабер, Капутан, Атис и Зовашен, Шахты Джрабера и прилегающие абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами), Детский дом «Затик» и прилегающие абоненты (являющиеся и не являющиеся жильцами), Летние дома сел Джрвеж и Дзорагбюр, частично село Джрвеж, ресторанные комплексы на улице Тевосьяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Гетамедж полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), регулятор воды, Школа, ООО «Агро Билдинг», собственники: «М. Мартиросян» и «В. Григорян», компании «Солевой комбинат» и «Ераз», насосная станция Птгни №1, Новый микрорайон,

в Гегаркуникской области :

09:30-10:30 населённый пункт Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-12:00 населённый пункт Варденик частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-14:00 населённый пункт Мартуни частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), села Неркин Чамбарак, Ттуджур и школа №4, села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатаг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО «Туфенкян Хоспиталити», станции (базовые станции) сотовых операторов компаний «Телеком Армения», «Вива-Армения» и «Юком»,

в Ширакской области :

10։00-14։00 Амасийский регион: село Дарик,

12։00-15։00 Анийский регион, Суд города Маралик, военный комиссариат, Больница, Новый район, 2-й район, Церковный район, Ширакский район, улица Аркади Тер-Тадевосяна, школа №2, ООО «Синохидро Корпорейшн»,

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.