Четверг, 4 Сентября 2025 16:02

АрмИнфо. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о расхождениях, существующих сегодня в позициях России и Азербайджана по целому спектру вопросов.

Затулин считает, что если демонстрировать стиль "худой мир лучше доброй ссоры", то необходимость в нормализации отношений с Азербайджаном есть. При этом, по словам политика, это не значит, что Москва должна обольщаться по поводу глубины этого сотрудничества.

"Азербайджан следует своим курсом. Черты этого курса - захват Нагорного Карабаха, отказ в 2023-м году от мирного урегулирования. Азербайджан воспользовался тем, что во главе Армении в этот момент не слишком национальное правительство, и реализовал свои планы при поддержке Турции. Чтобы это сделать, чтобы Россия не мешала, ему до поры до времени нужно было продолжать играть в стратегическое партнерство", - отметил Затулин d разговоре с "Лентой.ру" касаясь расхождений позиций двух стран по целому ряду вопросов.

По словам депутата, как только планы Баку были реализованы, необходимость в том, чтобы согласовывать что-либо с Россией, отпала.

"Тем более что дальнейшее давление на Армению, прокладка Зангезурского коридора, привлечение в этот регион американцев, израильтян и так далее явно не относится к интересам Российской Федерации. Более того, стратегический союз между Турцией и Азербайджаном - это не только двусторонний союз, но и путь в будущее для того, чтобы продолжить формирование великого Турана, проникновение в тюркскую, как они считают, Среднюю Азию и, кстати говоря, в те регионы России, которые населены тюрками. Это совершенно четко расходится с интересами России, создает для нее угрозы. И поскольку это теперь выходит на первый план, необходимость в камуфляже со стороны Азербайджана пропала", - добавил он.

Затулин рассказал, что Баку укрепляет свои отношения с Вашингтоном и Тель-Авивом как плацдарм против Тегерана. Депутат объяснил, что это также не соответствует интересам России, которая рассчитывала на коридор Север - Юг через Азербайджан в Иран.

"У меня совершенно четкое впечатление, что Азербайджан готов участвовать в неких заговорах против Ирана для того, чтобы попробовать расшатать Исламскую Республику Иран, где значительная часть населения - азербайджанцы. Алиев этого не скрывает", - сообщил политик.