Четверг, 4 Сентября 2025 15:00

АрмИнфо. Конверс Банк представил новый кредитный продукт, нацеленный на содействие повышению конкурентоспособности ММСП в Армении в рамках программы EU4Business-EBRD "Повышение конкурентоспособности и инклюзивности МСП в Восточном Партнерстве" (Eastern Partnership SME competitiveness and inclusion programme - EaP SMECI). Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка, где указано, что цель программы - содействие повышению конкурентоспособности МСП на местном и региональном уровнях посредством использования "зелёных" технологий.

Кредит/лизинг нацелен на: приобретение основных средств, сельскохозяйственной техники и оборудования, транспортных средств; финансирование сегмента сферы услуг, деятельность которого сопряжена с экспортом; выполнение строительных работ (за исключением многоквартирных домов); финансирование вспомогательных расходов (строительство, транспортировка и монтаж) в размере до 20% от соответствующей технологической стоимости.

Сумма финансирования колеблется от 2 млн до 1.3 млрд драмов, срок погашения - 12-84 месяца, номинальная ставка на первые два года -

13-16% годовых, предоплата по лизингу - минимум 10%.

Предусмотрены финансовые стимулы: кэшбэк в размере 10-15% для всех заёмщиков; дополнительная льгота до 20% для компаний, созданных лицами, переехавшими в период с 27.09.2020г по 23.09.2023г в Армению и получившими регистрацию в порядке, установленном Правительством РА; дополнительная льгота до 15% для компаний, нанявших на работу перемещенных лиц.

"В рамках данного продукта Конверс Банк будет финансировать микро-, малые и средние предприятия (ММСП), поддерживая их устойчивые инвестиции в новейшие технологии, а также соответствие лучшим стандартам в области качества продукции, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется приобретению сертифицированного в ЕС оборудования, что подразумевает использование высокотехнологичных, эффективных и экологически безопасных решений как для развития бизнеса, так и для продвижения повестки устойчивого развития Армении", - отмечается в сообщении Банка.

Более подробно с условиями этого кредитного продукта можно ознакомиться на сайте Конверс Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/eu4business/, или позвонив по номеру (010) 51-12-11.

Напомним, что в мае 2025 года Конверс Банк и Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) подписали два кредитных соглашения на общую сумму $8 млн (7.1 млн евро) для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и зеленых проектов в Армении. Из этой суммы $5 млн (4.4 млн евро) в драмовом эквиваленте нацелены на финансирование инвестиционных проектов ММСП в Армении через кредитную линию EU4Business-EBRD в рамках поддерживаемой ЕС Программы повышения конкурентоспособности и инклюзивности МСП (SMECI). Оставшиеся $3 млн (2.6 млн евро) нацелены на финансирование зеленых проектов в рамках Фонда финансирования зеленой экономики (GEFF).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, кредитный портфель Конверс Банка превышает $935.4 млн, с годовым ростом на 18%. Активы банка возросли в годовом разрезе на 14%, достигнув $1.6 млрд, из коих свыше 60% - это кредитные вложения. В кредитном портфеле банка около 40% (или $350.2 млн) приходится на кредитование экономики. В портфеле корпоративных кредитов банка доля ссуд субъектам МСБ составляет 35,4% или $123.7 млн, с годовым ростом объема на 24%. I полугодие 2025г Конверс Банк завершил с чистой прибылью в $21 млн, увеличив ее за три года на 42%.