Четверг, 4 Сентября 2025 14:54

АрмИнфо. Работы, проводимые в мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберде" с 1 мая 2025 года не обоснованы и являются очередным способом отмывания денег. Об этом на территории комплекса, представляя видеодоказательства нарушений на территории стройплощадки, где проводятся работы, заявил активист Артур Чахоян.

Он опубликовал соответствующе видео на своей странице в Фейсбук, где пошагово представил, что в действительности происходит на территории мемориального комплекса. Чахоян рассказал, что согласно договору, строители были обязаны по всей высоте комплекса установить водонепроницаемые пленки. Как отметил активист, в связи с их отсутствием, он обратился к директору МИГА Эдите Гзоян, и сообщил, что строительная площадка не соответствует стандартам, прописанным в договоре. "Примечательно, что строительные работы проводятся уже 2 месяца, и за этот период никто не заметил, что имело место такое нарушение, которое предусмотрено по договору", - заметил Чахоян.

Помимо этого, он обратил внимание на многочисленные жалобы, касающиеся повреждения плит комплекса во время их демонтажа. По его словам, в договоре четко отмечается, что демонтаж всех облицовочных плит должен был происходить с нумерацией и по возможности без их повреждения. "Выходит, что изначально в договоре были прописаны условия того, как именно должны были проводиться работы на территории комплекса, в то время как в действительности, ни один камень комплекса не был пронумерован и многие уже повреждены. То есть изначально все работы проводятся с нарушением условий договора", - заметил активист.

Далее он коснулся средств, выделенных на проведение работ по демонтажу, и заметил, что в них также наблюдается нестыковка, которая в очередной раз доказывает, что весь комплекс работ инициировал не для улучшения состояния комплекса, а для отмывания денег.

"Осмотр комплекса доказывает, что он находится почти в полной сохранности, и лишь местами есть небольшие повреждения.Это вновь

доказывает, что работы такого объема на территории комплекса не нужны и не обоснованы. Все это механизм отмывания денег ", - обратил внимание Чахоян, добавив, что работы при этом приводят к разрушениям тех частей комплекса, которые ранее находились в хорошем состоянии.

Он обратил внимание, что в хоте так называемых ремонтных работ были повреждены ступеньки комплекса, что по его словам, результат безответственности строителей, вовлеченных в работы.

Касаясь представленных причин капитального ремонта мемориала, он назвал их беспочвенными. Активист уверен, что заявленные работы не выполняют поставленной задачи по гидроизоляции комплекса.

Резюмируя, активист подчеркнул, что хотя мемориал действительно нуждался в некой реконструкции, однако необходимо было делать это по

частям и не по всей территории комплекса. Он также обратил внимание на то, что за надзор над проводимыми работами выделяется серьезная сумма - свыше 34 млн драм. "Более того, по документу, работы начались с 1 мая и должны быть завершены за 210 дней, то есть к ноябрю этого года, однако факты показывают, что к этому сроку их не успеют завершить. Это вновь доказывает, что это ничто иное, как коррупция и безответственный подход госструктуры в отношении реконструкции мемориала", - резюмировал активист.

Напомним, что Государство направило 800 млн. драмов на реконструкцию Музея института Геноцида армян и Мемориального комплекса Цицернакаберд. Работы планируется завершить по истечению 300 дней - то есть до конца 2026 года. Однако, эксперты склонны считать, что так называемая реконструкция мемориального комплекса памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", "случайно" совпавшая с подписанием вашингтонской декларации о мире, является месседжем о готовности Еревана пойти на уступки.