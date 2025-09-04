Четверг, 4 Сентября 2025 14:29

АрмИнфо. В Армении с 1 сентября 2025 года можно оформить передачу права собственности на транспортное средство (куплю-продажу) онлайн, отметила министр внутренних дел РА Арпине Саркисян 4 сентября на очередном заседании правительства.

<Наши граждане, при соблюдении установленных требований, могут приобрести и продать автомобиль полностью на цифровой платформе. Рада сообщить, что уже первая сделка на цифровой платформе была осуществлена в течение одного дня, тогда как ранее этот процесс занимал от одного до трёх дней>, - сказала она.

Таким образом, заметила Саркисян, новая система позволяет совершить сделку за считанные минуты, не посещая отдел учета и регистрации.

Министр также указала на финансовые преимущества нововведения. <Если раньше гражданам приходилось платить 5 тыс. драмов за куплю-продажу, 6 тыс. драмов за технический паспорт, а также дополнительные сборы за желаемый номерной знак и металл, то при совершении сделки на цифровой платформе, с сохранением прежнего номерного знака, граждане освобождаются от госпошлины в размере 12 тыс. и 36 тыс. драмов соответственно>, - сообщила Саркисян.

8 мая с.г. правительство РА приняло решение, в рамках которого заказывать номерные знаки и подавать заявление на регистрацию или перерегистрацию транспортного средства теперь можно онлайн. Как пояснила тогда глава МВД Арпине Саркисян, предлагается полностью цифровизировать процесс купли-продажи транспортного средства, оформления дарственной на авто, регистрации или перерегистрации права собственности в отношении транспортного средства, а также права аренды по договору залога или лизинга. К примеру, если гражданин желает продать авто, находит на онлайн платформе транспортное средство, которе он продает. Система автоматически формирует договор продажи машины, а ему остается зафиксировать стоимость автомобиля. Далее система сама проверяет - токсична ли авто (находится транспортное средство в розыске, имеются ли совладельцы и т.д.). После генерирования договора, подкрепленного подписью владельца, документ направляется потенциальному покупателю. После получения согласия последнего, документ им подписывается и система автоматически регистрирует право его собственности. Также предусмотрена возможность получения по заявлению лица электронного свидетельства о регистрации, не заменяя регистрационные знаки, и получения их по почте в случае замены.