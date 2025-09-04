Четверг, 4 Сентября 2025 14:18

АрмИнфо. IDBank примет участие в TOON EXPO YEREVAN 2025 — крупнейшей международной выставке недвижимости и строительства в регионе, которая пройдет с 5 по 7 сентября.

Выставка станет уникальной возможностью для посетителей и участников познакомиться с более чем 100 компаниями из сфер строительства, недвижимости, банковских услуг и поставок, а также воспользоваться специальными предложениями, доступными только в дни мероприятия.

На своем павильоне IDBank представит эксклюзивное предложение: клиенты, оформившие ипотечный кредит на покупку, строительство или ремонт недвижимости во время TOON EXPO, получат idcoin в размере 1% от суммы одобренного кредита (после уплаты налогов).

«У нас есть разнообразные и выгодные предложения по ипотечному кредитованию для наших клиентов. С ними они смогут более подробно ознакомиться на нашем павильоне и получить консультацию. Кроме того, мы решили преподнести ещё один сюрприз тем, кто оформит ипотечный кредит любого типа прямо на месте», — отметил Артур Кочарян, руководитель отдела организации продаж и территориального управления IDBank.

Здесь вы можете ознакомиться с ипотечными кредитами Банка, выбрать наиболее подходящий для себя вариант и подать заявку на кредит на павильоне IDBank в рамках TOON EXPO, воспользовавшись эксклюзивным предложением.

Посетителей выставки ждёт и ещё один сюрприз. 6 сентября на павильоне партнёра Beer Academy будет транслироваться матч Армения–Португалия. Оплатив покупку через приложение Idram&IDBank, клиенты получат 30% мгновенно в idcoin. В рамках акции один клиент может получить максимум 10 000 idcoin (после уплаты налогов).

Выставка TOON EXPO пройдёт 5, 6 и 7 сентября с 11:00 до 21:00 в выставочном центре «Меридиан».

Напоминаем, что idcoin можно использовать в приложении Idram&IDBank и на платформе лояльности Idplus, совершив QR-платёж (1 idcoin = 1 AMD).

Подробности акции можно найти здесь.